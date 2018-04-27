Ученые ДВФУ при поддержке IBM исследуют влияние частиц аэрозоля на климат

ВЛАДИВОСТОК , 27 апреля. / ТАСС /. Ученые Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ) совместно с компанией IBM изучают, как частицы аэрозоля, в том числе пыли и других загрязнителей, влияют на изменения климата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ.

"По мнению экспертов ООН, одним из самых неисследованных факторов, влияющих на климатические изменения, являются частицы аэрозоля. Они отражают солнечный свет, как в сторону Земли, так и в открытое космическое пространство, уменьшая поток солнечного излучения. Это приводит к охлаждению поверхности и приповерхностного слоя воздуха. Однако, взаимодействуя с частицами аэрозоля, часть солнечного излучения поглощается материалом частиц, что нагревает атмосферу. И до сих пор не ясно, какое из этих действий сильнее", — процитировали в пресс-службе слова руководителя проекта, ведущего научного сотрудника Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Евгения Зубко.

Особый интерес представляет изучение частиц размером больше пяти микрон, но для этого необходимы большие вычислительные мощности. С помощью методов ДВФУ и ресурсов IBM ученые смогут ответить на этот вопрос.

Ученые университета уже несколько лет моделируют то, как микронные частицы космической пыли рассеивают свет, и получили значительный опыт в этой сфере. В 2017 году они приняли участие в конкурсе на использование ресурсов World Community Grid волонтерской сети IBM, которая предоставляет беспрецедентные возможности для компьютерного моделирования. В отборе участвовали научные организации со всего мира, в финал вышло свыше 70 заявок. Российский проект от ДВФУ стал одним из трех победителей наравне с научными центрами из США (Emory University) и Нидерландов (Delft University of Technology).

В группу исследователей вошли десять ученых ДВФУ: сотрудники, аспиранты и студенты старших курсов. Соруководителем проекта выступает научный руководитель центра «Нанотехнологии» ДВФУ, профессор Российской академии наук Кирилл Голохваст.