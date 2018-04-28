Ученые ДВФУ исследуют влияние частиц аэрозоля на климат планеты

Как сообщил руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Евгений Зубко, ученые университета уже несколько лет занимаются моделированием светорассеяния микронными частицами космической пыли и получили значительный опыт в этой сфере. В 2017 году было решено принять участие в конкурсе на использование ресурсов World Community Grid — волонтерской сети IBM, которая предоставляет возможности для компьютерного моделирования. Российский проект от ДВФУ стал одним из трех победителей.

"По мнению экспертов ООН, одним из самых неисследованных факторов, влияющих на климатические изменения, являются частицы аэрозоля. Они отражают солнечный свет, как в сторону Земли, так и в открытое космическое пространство, уменьшая поток солнечного излучения. Это приводит к охлаждению поверхности и приповерхностного слоя воздуха. Однако, взаимодействуя с частицами аэрозоля, часть солнечного излучения поглощается материалом частиц, что нагревает атмосферу. И до сих пор не ясно, какое из этих действий сильнее", — сказал Зубко.

Особый интерес для ученых представляет изучение частиц размером свыше 5 микрон, но для этого необходимы большие вычислительные мощности.

В рамках проекта ученые университета также получат доступ к метеоданным The Weather Channel и к платформе IBM Cloud Object Storage. На основе этих ресурсов будут готовиться публикации, которые представят новые знания о влиянии частиц аэрозоля на атмосферу.