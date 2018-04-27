Для первого спутника системы «Арктика» создали многоспектральные камеры

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Специалисты холдинга «Российские космические системы» ( РКС ) завершили разработку и изготовили комплект многозональных сканирующих устройств (МСУ-ГСМ) для первого аппарата новой высокоэллиптической спутниковой системы «Арктика», говорится в сообщении предприятия.

"Приборы переданы НПО имени Лавочкина для установки на первый космический аппарат «Арктика-М», запуск которого запланирован на 2019 год", — отмечается в сообщении.

По набору оборудования спутник «Арктика-М» будет аналогичен метеорологическим геостационарным аппаратам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии «Электро-Л». «Арктика-М» будет размещена на высокоэллиптической орбите, что позволит ей собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом «Электро-Л».

"Орбита «Арктики» имеет свои особенности — аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы. Мы учли эти особенности и использовали весь опыт, накопленный в ходе эксплуатации первых двух аппаратов серии «Электро-Л». В приборах удалось существенно повысить точность измерений и координатной привязки", — отметил в этой связи главный конструктор МСУ-ГСМ Юрий Гектин.

На каждый аппарат комплекса «Арктика-М» установят по два прибора МСУ-ГСМ, которые будут резервировать друг друга, повышая надежность системы. Они также смогут работать одновременно. В ходе работ по созданию МСУ-ГСМ была повышена радиационная стойкость всего прибора и его отдельных компонентов.