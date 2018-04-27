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В Беларуси пройдет научный опен-эйр
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В Беларуси пройдет научный опен-эйр 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Масштабный фестиваль науки пройдет в Беларуси в начале сентября, передает агентство БЕЛТА слова председателя Совета молодых ученых НАН Андрея Иванца.
"В начале сентября запланировано проведение одного из самых крупных в стране молодежных мероприятий — Фестиваля науки. Это опен-эйр, на котором планируется собрать более 5 тыс. людей, которые смогут не только посмотреть на разработки ученых, в первую очередь молодых, но и попробовать выполнить какие-то опыты, прикоснуться к современным технологиям в робототехнике, аддитивным технологиям", — рассказал Андрей Иванец, отметив, что в этом году фестиваль переходит на международный уровень.
По его словам, впервые на опер-эйр будут приглашены известные деятели науки и иностранные профессора, которые будут делиться опытом с подрастающим поколением белорусских ученых.
Отмечается, что фестиваль науки приурочат к 90-летию со дня создания белорусской Академии наук, в связи с этим на выставке будут представлены разработки молодых ученых Беларуссии за всю историю существования академии.
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