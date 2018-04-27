В Беларуси пройдет научный опен-эйр

Масштабный фестиваль науки пройдет в Беларуси в начале сентября, передает агентство БЕЛТА слова председателя Совета молодых ученых НАН Андрея Иванца.

"В начале сентября запланировано проведение одного из самых крупных в стране молодежных мероприятий — Фестиваля науки. Это опен-эйр, на котором планируется собрать более 5 тыс. людей, которые смогут не только посмотреть на разработки ученых, в первую очередь молодых, но и попробовать выполнить какие-то опыты, прикоснуться к современным технологиям в робототехнике, аддитивным технологиям", — рассказал Андрей Иванец, отметив, что в этом году фестиваль переходит на международный уровень.

По его словам, впервые на опер-эйр будут приглашены известные деятели науки и иностранные профессора, которые будут делиться опытом с подрастающим поколением белорусских ученых.