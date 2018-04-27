В США научились программировать воду

Инженер Удаян Умапахи из Массачусетского технологического института создал управляемые капли воды, с помощью которых можно взаимодействовать с компьютерами. По словам американца, его изобретение призвано сблизить уставших от гаджетов людей с природой и естественной средой, сообщает Facto Design.

"Компьютеры и смартфоны сделали нас своими рабами. Из-за гаджетов мы постоянно находимся в напряжении. Чтобы снизить его, моя команда создала «умные» капли, спокойный интерфейс, помогающий расслабиться", — заявил Умапахи.

Созданная американцем система состоит из печатной платы и поляризованной воды. Капли управляются с помощью специальной программы, а перемещаются с помощью электричества.

"Умные капли" можно окрашивать в разные цвета. Они меняют форму, разделяются или, напротив, сливаются воедино. С их помощью можно передвигать предметы и даже отправлять и получать сообщения.