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В США научились программировать воду
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В США научились программировать воду 

Вести.Ru 1 час назад
Инженер Удаян Умапахи из Массачусетского технологического института создал управляемые капли воды, с помощью которых можно взаимодействовать с компьютерами. По словам американца, его изобретение призвано сблизить уставших от гаджетов людей с природой и естественной средой, сообщает Facto Design.
"Компьютеры и смартфоны сделали нас своими рабами. Из-за гаджетов мы постоянно находимся в напряжении. Чтобы снизить его, моя команда создала «умные» капли, спокойный интерфейс, помогающий расслабиться", — заявил Умапахи.
Созданная американцем система состоит из печатной платы и поляризованной воды. Капли управляются с помощью специальной программы, а перемещаются с помощью электричества.
"Умные капли" можно окрашивать в разные цвета. Они меняют форму, разделяются или, напротив, сливаются воедино. С их помощью можно передвигать предметы и даже отправлять и получать сообщения.
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