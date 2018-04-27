Американские ученые научились программировать воду

Ученый Удаян Умапахи из Массачусетского технологического института вместе с коллегами создал «умные» капли воды, которыми можно управлять с помощью компьютера. Об этом сообщил портал Co.DESIGN.

Удаян Умапахи высказал мнение, что современные люди стали рабами своих смартфонов и компьютеров. Гаджеты 24 часа в сутки держат всех в большом напряжении. Для того, чтобы бы немного отвлечься, он создал «спокойный» интерфейс в виде капель воды, который поможет расслабиться.

С изобретением можно взаимодействовать разными способами. Так, вещество можно красить в разные цвета или играть. Капли могут менять форму, объединяться или разделяться. Также при помощи воды возможно передвигать предметы, а также отправлять и получать сообщения.

Система состоит из печатной платы и поляризованной воды. Капли двигаются с помощью электричества, ими управляют при помощи специальной программы. TJournal показал, как это выглядит, на видео.

Художник и исследователь Эрик Паулос из Калифорнийского университета в Беркли создал интерактивные волосы. Новинка может заставить волосы шевелиться. Ими возможно управлять с помощью телефона. Паулос назвал свое изобретение частью «космических вычислений». Ученый заметил, что технология может заинтересовать артистов.