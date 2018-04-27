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Изобретен простой способ печати на 3D-принтере
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Изобретен простой способ печати на 3D-принтере 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Американские ученые создали новый композитный полимерный материал, которым 3D-принтеры могут печатать плоские фигуры, при нагреве сворачивающиеся в трехмерные объекты нужной формы.
На конференции CHI 2018 ученые представили несколько напечатанных таким образом объектов, в том числе пластиковый цветочек и фигурку кролика, пишет nation-news.ru.
Разумеется, метод печати является бессмысленным без метода преобразования данных о форме нужной фигуры в двумерную схему для печати.
Изобретенный инженерами материал является универсальным. В его основе лежит полилактид: это термопластичный полимер с температурой стеклования около 60 градусов. Ограничителем для полилактида является термополиуретан, не расширяющийся при нагревании.
Для того, чтобы напечатанная фигура приняла нужную сложную форму, ее опускали в горячую воду, где все нужные участки быстро изгибались в замкнутые многогранники, поскольку кривизна поверхностей была задана заранее. На конференции было показано, что технология воспроизводима, и объекты, сделанные по одному и тому же алгоритму, будут одинаковыми.
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