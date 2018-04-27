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Ученые: Космическая пыль отравит Мировой океан никелем
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Ученые: Космическая пыль отравит Мировой океан никелем 

Новости Рязани 7 минут назад
Фото: Новости Рязани
Каждый день на нашей планете оседают десятки тонн, космической пыли. Микроскопические частички проникают повсюду: их можно найти в океаническом иле, ледниках Антарктиды, в верхних слоях атмосферы, где они образуются в облака. В настоящее время ученые выясняют, к каким климатическим изменениям это может привести.
Специалисты отмечают, что хотя на сегодняшний день космическая пыль не представляет особой опасности, в ближайшем будущем ситуация может резко измениться. Как пишет новостное издание ToDay News Ufa, ученые определили, что в ледниках концентрация космической пыли очень велика. Когда ледники растают и попадут в Мировой океан, это приведет к повышению уровня гелия-3, никеля, железа и кобальта, из которых состоит пыль. Таким образом, в Мировом океане изменится состав воды.
Данную проблему обсуждали на прошедших этой зимой Королевских чтениях. В частности, российские ученые планируют провести серию исследований, чтобы изучить влияние космической пыли на человеческий организм.
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