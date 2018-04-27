NASA отправит к Луне новый корабль

NASA нацелено на отправку к Луне своего нового корабля в конце 2019 года

Американское космическое ведомство — NASA нацелено на отправку к Луне своего нового корабля Orion в конце 2019 года. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Хьюстоне (штат Техас) директор Космического центра имени Джонсона Эллен Очоа.

"Мы надеемся осуществить запуск в конце 2019 года, — отметила она. — Это цель, к которой мы стремимся".

Очоа напомнила, что специалисты NASA провели в прошлом году всестороннюю оценку степени реализации проекта создания Orion и высказали предположение, что запуск, скорее всего, придется сдвинуть на начало 2020 года. "Но мы все же настроены на то, чтобы отправить корабль к Луне в декабре 2019 года", — подчеркнула директор центра.

Предполагается, что это будет непилотируемый полет. Orion облетит Луну и вернется на Землю. Первый же пилотируемый полет к спутнику нашей планеты корабль совершит так же без посадки, согласно нынешним планам NASA, не позднее 2023 года.

Идет сборка

Разработка корабля осуществляется корпорацией Lockheed Martin ("Локхид-Мартин"). Для вывода "Ориона" в космос создается новая тяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS, Эс-эл-эс), над которой работают конструкторы корпорации Boeing ("Боинг").

На эти два проекта администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса США на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, 3,7 млрд долларов. Это позволит "продвигаться к проведению беспилотного испытательного запуска и первого пилотируемого полета вокруг Луны к 2023 году", говорится в бюджетном документе, направленном в феврале на рассмотрение законодателей.

По словам Очоа, параллельно осуществляется сборка сразу двух "Орионов": в Космическом центре имени Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) и в Сборочном комплексе Мичуд в пригороде Нового Орлеана (штат Луизиана). Вторая капсула будет перевезена на мыс Канаверал летом.

Весной следующего года планируется провести испытание системы аварийного прекращения полета "Ориона". Для этого корабль после запуска поднимется на высоту около 10 км. "Все испытание продлится 3 минуты", — указала Очоа.

Как ранее отмечал вице-президент Lockheed Martin Майк Хоз, "с самого начала предполагалось, что Orion выведет человечество в космос дальше, чем когда бы то ни было, и чтобы этого добиться, корабль должен иметь мощные и надежные системы". За последний год были набраны "отличные темпы сборки" корабля, заметил он. "Все члены команды понимают, насколько важен нынешний этап проведения испытаний, и что этот корабль означает для нашей страны и будущего пилотируемых полетов", — добавил Хоз.

Между тем изначально намечавшиеся сроки изготовления "Ориона" неоднократно срывались. Некоторые американские специалисты критикуют этот проект и считают его слишком затратным и затянувшимся, особенно на фоне бурного развития в последние годы в США коммерческой отрасли космических полетов. По подсчетам неправительственных экспертов, НАСА уже затратило на создание корабля около 14 млрд долларов. При этом еще порядка 19 млрд долларов было израсходовано на изготовление носителей Ares I ("Арес-1"), Ares V ("Арес-5") и SLS.

С прицелом на Марс

НАСА рассчитывает, что в середине 2030-х годов с помощью "Ориона" астронавты совершат экспедицию на Марс.