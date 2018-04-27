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Разрабатываемый Китаем грузовой космический летательный аппарат нового типа должен отправиться в первый полет в 2019 году
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Разрабатываемый Китаем грузовой космический летательный аппарат нового типа должен отправиться в первый полет в 2019 году 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Ухань, 27 апреля /Синьхуа/ — Китай в настоящее время разрабатывает грузовой космический летательный аппарат нового типа, который уже в 2019 году должен совершить свой первый полет. Об этом сообщил в четверг в Ухане Люй Дунмин, председатель правления Компании по развитию космической техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности /CASIC/.
Как стало известно, новый аппарат разрабатывается с использованием гибких термозащитных и композитных материалов, надуваемых в космосе конструкций и других передовых технологий. При низкой себестоимости он будет отличаться высокой грузоподъемностью.
Также сообщается, что в средне— и долгосрочной перспективе этот аппарат будет активно участвовать в научно-исследовательской работе, связанной с программой пилотируемых полетов к Луне. -0-
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