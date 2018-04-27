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Роскосмос определит «дежурных по планете»
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Роскосмос определит «дежурных по планете» 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Госкорпорация «Роскосмос» совместно со Сколковским институтом науки и технологии (Сколтех), образовательным фондом «Талант и успех» (центр «Сириус») и Фондом содействия инновациями объявили о старте Всероссийского молодёжного проекта «Дежурный по планете».
«Дежурный по планете» объединит технологические конкурсы в космической отрасли для ребят 14 — 18 лет. В основе конкурсных заданий — реальные задачи, требующие знаний и навыков в микроэлектронике, радиоэлектронике, программировании, схемотехнике, анализе данных», — рассказали в пресс-службе Роскосмоса.
В госкорпорации отметили, что участие в конкурсе «предполагает погружение во все стадии космических исследований — начиная с проектирования и создания космического оборудования и заканчивая приёмом данных со спутников, их анализа и использования для улучшения жизни на Земле.
В программе проекта „Дежурный по планете“ пять конкурсов. Это и конкурс приёма космических данных в УКВ (ультракороткие волны) диапазоне „Космические данные“, и конкурс по работе с данными космической съемки „Бельки 2019“, и соревнование школьных и университетских проектов „Спутник моей школы“. Также состоится турнир среди школьных команд по разработке прототипов космических систем, устройств и аппаратов, а также по разработке бортовых систем малых космических аппаратов.
»Все соревнования — командные, поэтому для участия в конкурсе нужны не только практические навыки и компетенции, а также знания в области космонавтики, но и умение работать в команде, распределять задачи и договариваться внутри неё», — отметили в Роскосмосе.
Призёры проекта смогут поучаствовать в космической смене Образовательного Центра «Сириус» в 2019 году.
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