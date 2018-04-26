Исследователям удалось напечатать самоскладывающиеся объекты при помощи 3D-принтера

На печать сложных объектов в некоторых случаях уходит несколько часов.

Научные специалисты сообщают, что они создали композитный полимерный материал для 3D-печати, благодаря которому представляется возможным получать плоские фигуры. Они, по словам экспертов, при нагревании складываются в трехмерные объекты формы, которая нужна.

Китая и Австрии. Своей разработкой делятся инженеры из США

Так, они открыли метод преобразования данных о форме трехмерной фигуры в двумерную схему, которую нужно напечатать. Исследователи пояснили, что они с помощью данной технологии создали несколько трехмерных объектов, включая фигурку кролика и пластиковую розочку.

Отмечается, что главным недостатком 3D-печати является низкая скорость, связанная с продолжительностью работы самих принтеров, материалами, говорится в статье инженеров.

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