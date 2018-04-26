Ученым удалось залечить открытую рану с помощью 3D-принтера

Научные сотрудники Университета Миннесоты в США изобрели 3D-принтер, способный печатать на движущейся поверхности. Посредством него учёные напечатали электроплату на человеческой руке и залечили открытую рану у подопытной мыши.

За отслеживание 3D-принтером перемещения плоскости для работы отвечает компьютерное зрение. Аппарат оснащён четырьмя камерами и 3D-сканером. Девайс «зондирует» поверхность, на которую наносит слоями материал, тем самым формируя заданную модель. Вместо краски используется смесь полиэтиленгликоля, этанола, воды и нанохлопьев серебра. Вещество не нуждается в разогреве, что позволяет задействовать как поверхность живых существ.

В ходе тестирования изобретённой технологии американские эксперты сумели напечатать на коже добровольца функционирующую электроплату. Кроме того, посредством 3D-принтера они залечили у подопытного грызуна кровоточившую рану.

Авторы разработки уверены, что в будущем подобные аппараты станут привычными. Их преимуществами учёные назвали недорогостоящее производство и лёгкость хранения материала для печати.

Несколькими месяцами ранее презентованного научными сотрудниками Университета Миннесоты описанного 3D-принтера их коллеги из Массачусетского технологического института явили миру созданную ими технологию 3D-печати живыми клетками. Такое «живое тату», по виду напоминающее просвечивающийся пластырь, наносится сразу на тело. Также и японские специалисты не отстают от научного прогресса, недавно представив 2 разных способа печати живых тканей посредством 3D-принтера.