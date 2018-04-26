Учёные узнают, есть ли жизнь на Марсе

Международная группа исследователей разработала инновационный спутник, который будет запущен на Марс. Благодаря работе аппарата можно будет узнать, есть ли жизнь на Красной планете, сообщает «Русская планета».

На данный момент искусственный спутник уже вошел в рабочий режим. Устройство, в первую очередь, будет анализировать газовое состояние на поверхности планеты.

Спутник соберёт сведения о концентрации метана на Марсе — науке до сих пор неизвестно его происхождение. Есть версия, что метан вырабатывают микроскопические организмы планеты. Если она подтвердится, учёные смогут ответить на вопрос о существовании внеземной жизни.