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Ученые подтвердили фантастический возраст Шигирского идола
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Ученые подтвердили фантастический возраст Шигирского идола 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Специалисты подтвердили невероятный возраст идола, найденного на Шигирском торфянике под Екатеринбургом.
Сотрудники Института археологии РАН опубликовали статью, посвященную Шигирскому идолу, обнаруженному в конце XIX века. Это один из самых древних сохранившихся до нашего времени памятников монументального искусства.
Исследователи сообщили, что идола вырезали из лиственничного бревна 11,6 тысяч лет назад. Он украшен резным орнаментом, а на широких плоскостях вырезаны лица. Ученые выделяют восемь разных персонажей.
Идол долго не могли отнести к определенной эпохе, но теперь, как выяснилось, его действительно создали охотники-собиратели, жившие в Евразии после ухода ледника. По мнению ученых, сложное искусство помогало древним людям принимать изменения окружающей среды.
Всего в 50 километрах от оригинального места раскопок были найдены костяные наконечники и ножи того же периода, и, что самое интересное, инструменты для работы с деревом, что лишний раз подтверждает, что и почти 12 тысяч лет назад люди умели вырезать по дереву.
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