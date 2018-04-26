Археологи нашли останки гигантского ленивца, убегавшего от людей

В заповеднике Нью‐Мексико «Белые пески» ( США ) группа археологов нашла окаменелые остатки гигантского ленивца. Рядом ученые обнаружили следы ног людей, которые могли его преследовать. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным издания, возраст останков составляет 11 тысяч лет. Специалисты изучили отпечатки и пришли к выводу, что люди шли за животным буквально по пятам.

Исследователи выяснили, что жители деревни Сандби Борг на шведском острове Эланд подверглись нападению большого числа захватчиков около 1500 лет назад.