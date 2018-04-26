Восьмиклассники из Бибирева посетили музей «Российские космические системы»

Ученики 8 «А» и 8 «Б» классов на минувшей неделе посетили музей АО «Российские космические системы» . Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Это ведущее предприятие космической отрасли, специализирующееся на разработке, изготовлении и эксплуатации космических информационных систем. Экскурсию проводил руководитель экспертно-аналитического центра «РКС» Арнольд Селиванов. Восьмиклассники увидели множество интересных экспонатов, среди которых уникальные — образцы некогда секретной аппаратуры, участвовавшей в космических исследованиях по изучению Луны и Венеры, — рассказали в администрации школы.

Площадь технико-исторического музея РКС составляет около 300 квадратных метров. На ней представлены свыше 500 макетов и образцов продукции РКС. Среди разделов музея — «Система спутниковой навигации ГЛОНАСС», «Дистанционное зондирование Земли», «Ракетная и спутниковая телеметрия», «Командно-измерительные системы», «Космические исследования» и другие. Музей был возрожден в 2007 году в честь 50-летия запуска первого искусственного спутника Земли. (вт)