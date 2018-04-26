Во Французскую Гвиану доставили космический аппарат для полета к Меркурию

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Первые элементы космического аппарата BepiColombo были доставлены на космодром Куру, откуда он будет запущен к Меркурию осенью 2018 года, сообщил РИА Новости представитель Airbus.

"Транспортировка осуществлялась на борту грузового самолета Ан-124-100 «Руслан» из аэропорта Схипхол в Амстердаме во Французскую Гвиану. Этот первый из четырех запланированных рейсов по перевозке космического аппарата BepiColombo и погрузочно-разгрузочного и испытательного оборудования на европейский космодром Куру", — отметил представитель компании.

BepiColombo успешно прошел комплексные испытания в Технологическом центре ESTEC Европейского космического агентства в Нордвейке ( Нидерланды ). Аппарат будет запущен на борту ракеты-носителя Ariane 5, финальная подготовка к запуску пройдет с мая по октябрь 2018 года. BepiColombo, первая в Европе миссия по исследованию Меркурия, самой малой и наименее изученной из планет земной группы Солнечной системы, стартует осенью 2018 года. Аппарат достигнет Меркурия в конце 2025 года, где будет работать при температуре свыше 350 градусов по Цельсию.

BepiColombo — междисциплинарная миссия, организованная Европейским космическим агентством (ЕКА) в партнерстве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). В рамках проекта на орбиту Меркурия будут выведены два модуля: Mercury Planetary Orbiter (MPO) для изучения поверхности и внутреннего строения планеты и Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) для исследования магнитного поля и магнитосферы Меркурия. За поставку MMO отвечает JAXA. Airbus является генеральным подрядчиком ЕКА по поставке MPO и сопутствующего оборудования. Национальные космические агентства предоставляют полезную нагрузку для проведения исследований.