Ученый показал работу внутренних органов во время пения

Европейское патентное ведомство 7 июня во Франции вручит трем ученым награды за вклад в науку в рамках мероприятия European Inventor Award 2018. Одним из номинантов стал физик Дженс Фрам из Института Макса Планка в Геттингене за то, что он «научил» аппарат МРТ работать не просто быстрее, но в режиме реального времени. Результаты своих исследований ученый записал на видео. Об этом говорится на сайте Max Planck Gesellschaft.

Фрам вместе со своей командой сначала заставил аппарат МРТ работать быстрее в 10 тысяч раз, что стало самым важным клиническим методом во всем мир В те годы ученые использовали метод FLASH. В 2010 году этим же исследователям удалось создать метод FLASH2, который передавал изображение с аппарата в режиме реального времени. Теперь буквально фильм можно снимать прямо в теле человека. Этот метод уже испробовали в нескольких больницах в Германии.

Многих исследователей изначально волновал вопрос, является ли эта процедура вредной для человеческого организма. Но все в порядке — в отличие от небезопасного рентгеновского излучения аппарат мгновенно доставляет межсекторальные и даже трехмерные изображения тела. Эта техника хороша и в обнаружении патологий в любых человеческих органах.

Как работает аппарат: он использует специальные участки ядер водорода, которых бесконечное число в теле человека, а также их «момент ядра». Он заставляет частицы работать как крошечные магниты. Когда они подвергаются действию магнитного поля, то становятся в ряд и выделяют энергию. Сканер МРТ генерирует этот тип магнитного поля так же, как радиоприемник создает короткие волны. Постановка в ряд и «примагничивание» подталкивает «момент ядра» к его нормальному состоянию. Когда частицы возвращаются в привычное пространство, то излучают радиоволны, которые замечают очень чувствительные «катушки». После нескольких таких кругов можно сформировать картинку, которая в точности зафиксирует все детали органов.

Например, ученые записали на видео биение человеческого сердца на МРТ.

В отличие от обычной томографии, пациенту не приходится задерживать дыхание во время процедуры. Новый аппарат фиксирует каждый импульс тела.

Также специалисты показали ролик, на котором запечатлена человеческая речь на аппарате.

Напоследок исследователей заинтересовало, как на «рентгене» будет выглядеть пение человек. Выглядит необычно, но чего не сделаешь, ради изучения человеческого вида.

Мероприятие, которое пройдет в Париже, это престижная премия в Европе, которая проходит в мире уже 13-й раз. В жюри будут величайшие представители индустрии, политики, ученые. Они оценят проекты как в техническом плане, так и в области важности изобретения для общества.