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Будущее уже здесь: южнокорейские ученые показали 3D-принтер для печати еды
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Будущее уже здесь: южнокорейские ученые показали 3D-принтер для печати еды 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
На конференции Experimental Biology 2018 группа ученых из Южной Кореи представила прототип 3D-принтера, на котором будет возможно печатать еду.
Для производства съедобных «чернил» ученые предлагают использовать метод криогенного размалывания сырья, посредством которого из продуктов получаются микрочастицы, содержащие в себе питательные вещества. Этот способ стал главным нововведением ученых, и его особенность заключается в том то, что температура, при которой происходит размалывание, равна минус 100 градусов по Цельсию.
Фото: pxhere.com  Полученный после этого порошок соединят со связывающим полимерным веществом, и благодаря послойной печати на 3D-принтере будут получаться пищевые блоки определенной формы с нужным количеством белков, жиров и углеводов.
По словам разработчиков устройства, одним из основных достоинств их 3D-печати будет не только возможность контролирования количества питательных веществ в готовом блюде, но и возможность влиять на скорость переваривания пищи и всасывания питательных веществ в желудок.
Фото: Jin-Kyu Rhee / Ewha Womans University
Ученые уверены, что их разработка сможет пригодиться как в промышленном масштабе, так и в домашних условиях.
Напомним, что ранее уже предпринимались попытки печати еды на 3D-принтере. Так, компания Ripples придумала 3D-принтер для пива.
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