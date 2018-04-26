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Международный проект БиоГеном намерен создать генетическую библиотеку всех животных нашей планеты
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Международный проект БиоГеном намерен создать генетическую библиотеку всех животных нашей планеты 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Профессор Харрис Левин возглавил группу из 23 экспертов, которые разработали и продвигают концепцию «БиоГенома» (Earth BioGenome Project). Это глобальный проект по изучению и упорядочению ДНК абсолютно всех эукариотов на Земле. Другими словами, ученые хотят выяснить, как устроены и функционируют на генетическом уровне все высшие формы жизни на нашей планете. На сегодня генетически секвенировано лишь 0,2% от всех известных эукариотов, а их насчитывается примерно 1,5 млн Но и такие крупицы знаний уже принесли огромную пользу — мы создаем и применяем лекарства вроде морфина или аспирина не наугад, как в Средневековье, а точно просчитывая их воздействие на организм. Технологии ГМО тоже не стоят на месте, и если ученым удастся декодировать все виды злаков, существующих на планете, человечество сможет вырастить «суперпшеницу», которая накормит будущие поколения.
Цена вопроса — $4,7 млрд, символические расходы, если смотреть на это с точки зрения создания планетарной библиотеки геномов, но непосильная ни для одного научного учреждения мира. Потребуется не менее 10 лет, большая часть из которых уйдет на проведение экспедиций в отдаленные уголки планеты. И еще нужно построить дата-центр с хранилищем данных емкостью не менее 200 петабайт.
Наградой за реализацию проекта БиоГеном станет создание новых отраслей деятельности и коренное изменение уклада жизни людей. Появится понятие биоэкономики, когда бедные ресурсами страны смогут процветать за счет выращивания новых видов продовольствия и растительного сырья и не быть зависимыми ни от поставок удобрений, ни от наличия техники.
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