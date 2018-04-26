В Воронежском опорном университете прошёл конкурс-выставка научно-технических достижений 

Свои работы представили студенты, аспиранты и молодые учёные опорного вуза. В рамках «Дней науки» в среду, 25 апреля, Воронежском опорном университете состоялся конкурс-выставка научно-технических достижений студентов, аспирантов и молодых учёных. Выставка стала уже традиционным для вуза мероприятием, которое является отличной площадкой для представления новых разработок и их всесторонней оценки, необходимой в развитии и продвижении перспективных идей. В этот раз конкурс проходит в год 110-летия технического образования Воронежской области.
На торжественной церемонии открытия ректор ВГТУ Сергей Колодяжный особо отметил, что в университете в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места на кафедрах для того, чтобы молодые учёные оставались работать и продолжать свои исследования в стенах опорного вуза. Почётными гостями выставки стали председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин, представители Департамента образования, науки и молодежной политики, строительной политики, ЖКХ и энергетики, транспорта, а также АО «ВЦКБ „Полюс“, ПАО „ВАСО“, АО Корпорация НПО „РИФ“.
В этот день Воронежский опорный университет посетила делегация из Германии во главе с президентом компании „Helling GmbH“, почётным профессором, членом попечительского совета ВГТУ Натанаэлем Риссом. Вместе с другими гостями выставки они с большим интересом ознакомились с научно-техническими достижениями молодых ученых вуза.
На выставке студенты, аспиранты и молодые учёные университета продемонстрировали свои разработки, ориентированные на решение актуальных научных, производственных и прикладных задач. Здесь были представлены: вакуумная пушка, преобразователь однофазного в трехфазное напряжение, учебный робот РС-121, 3D-принтер, настольный манипулятор, безобжиговые композиционные материалы на основе фосфогипса, жидкостный ракетный двигатель малой тяги для ракет легкого класса, устройство для проверки целостности электрических цепей и многие другие новейшие разработки. Посетителей выставки заинтересовали инвестиционный проект развития судостроительного и судоходного кластера в Крыму, проект озеленения крыши жилого здания и план гидропонной и аэропонной установок, а также технология повторного использования строительных материалов, изделий, конструкций после сноса зданий. Уровень представленных разработок самый разный — от проработанных проектов, прошедших экспертизу, до тех, что находятся пока в начальной стадии. Победителей конкурса-выставки планируют объявить на Ученом совете ВГТУ, который состоится в мае.