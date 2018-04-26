Огромное пятно появилось в центре солнечного диска

Вблизи центра солнечного диска наблюдается одна из самых красивых и крупных активных областей, сообщают астрономы.

Солнечные активные области — это системы огромных магнитных петель, наполненных горячей плазмой, которые формируются вокруг групп солнечных пятен. Размеры таких систем часто превышают расстояние от Земли до Луны, — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН.

Увидеть активные области с Земли невозможно, так как основное их излучение лежит в жесткой ультрафиолетовой области спектра, которая поглощается земной атмосферой. Но на изображениях, сделанных в космосе, эти системы видны в деталях.

Отмечается, что обычно активные области являются центрами солнечных вспышек. Но иногда «магнитные поля активных областей могут образовывать устойчивые конфигурации с минимальной энергией, называемые потенциальными». В итоге область остается спокойной, несмотря на «огромные запасы энергии, часто превышающие годовое потребление энергии человечеством в миллионы раз».

Сейчас астрономы наблюдают «спокойную» активную область. «Несмотря на огромные размеры и энергию, за несколько дней существования в ней не произошло ни одной вспышки. Если в ближайшие дни здесь не произойдет каких-то событий, которые перестроят магнитную конфигурацию и лишат ее „потенциального статуса“, то область, вращаясь вместе с Солнцем, так и скроется за солнечным горизонтом без каких-либо последствий для Земли», — говорится в сообщении kаборатории.