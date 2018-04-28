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Еще один спутник «Глонасс-К» могут запустить в декабре
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Еще один спутник «Глонасс-К» могут запустить в декабре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Возможность запустить на орбиту спутник «Глонасс-К» нового поколения появится в декабре 2018 года, после его окончательной сборки, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-изготовителя аппарата «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов.
"Глонасс-К" мы также готовим к запуску. Согласно графику, его изготовление завершится в ноябре, это значит, что запуск технически возможен в декабре", — сказал Тестоедов.
Всего в орбитальной группировке ГЛОНАСС два спутника «Глонасс-К». Первый такой спутник был запущен 26 октября 2011 года.
По информации разработчика, главное отличие новых спутников от космических аппаратов предыдущего поколения заключается в том, что кроме навигационных сигналов с частотным разделением в диапазонах L1 и L2 они будут также излучать гражданский навигационный сигнал с кодовым разделением в диапазоне L3. Это должно увеличить точность их навигационных определений до десятков сантиметров.
Читайте полный текст интервью с Николаем Тестоедовым на сайте Ria.ru >>
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