Еще один спутник «Глонасс-К» могут запустить в декабре

"Глонасс-К" мы также готовим к запуску. Согласно графику, его изготовление завершится в ноябре, это значит, что запуск технически возможен в декабре", — сказал Тестоедов.

Всего в орбитальной группировке ГЛОНАСС два спутника «Глонасс-К». Первый такой спутник был запущен 26 октября 2011 года.

По информации разработчика, главное отличие новых спутников от космических аппаратов предыдущего поколения заключается в том, что кроме навигационных сигналов с частотным разделением в диапазонах L1 и L2 они будут также излучать гражданский навигационный сигнал с кодовым разделением в диапазоне L3. Это должно увеличить точность их навигационных определений до десятков сантиметров.

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