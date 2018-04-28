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Анонсирован запуск еще одного спутника «Глонасс-К»
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Еще один спутник «Глонасс-К» могут запустить в декабре 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Возможность запустить на орбиту спутник "Глонасс-К" нового поколения появится в декабре 2018 года, после его окончательной сборки, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-изготовителя аппарата "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов.
"Глонасс-К" мы также готовим к запуску. Согласно графику, его изготовление завершится в ноябре, это значит, что запуск технически возможен в декабре", — сказал Тестоедов.
Всего в орбитальной группировке ГЛОНАСС два спутника "Глонасс-К". Первый такой спутник был запущен 26 октября 2011 года.
По информации разработчика, главное отличие новых спутников от космических аппаратов предыдущего поколения заключается в том, что кроме навигационных сигналов с частотным разделением в диапазонах L1 и L2 они будут также излучать гражданский навигационный сигнал с кодовым разделением в диапазоне L3. Это должно увеличить точность их навигационных определений до десятков сантиметров.
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