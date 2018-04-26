Видео: 3D-принтер научился печатать электронные устройства на человеческой коже

3D-принтер может работать на подвижных поверхностях, которые отслеживаются с помощью компьютерного зрения, пишет N+1 со ссылкой на статью в журнале Advanced Materials.

Разработчики установили на принтер камеры, которые отслеживают процесс и точное место печати. Для создания объемной модели объекта, на котором будет вестись печать, использовался 3D-сканер. Специальные метки на объекте помогают сканеру и камерам точно отслеживать его положение.

Создатели принтера также разработали специальный материал для печати, в состав которого входят частицы серебра.