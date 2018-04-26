Ещё
Белорусский электромобиль могут презентовать до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

Белорусский электромобиль могут презентовать до конца года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Экологически безопасный конкурент современному автопрому — белорусский электромобиль рассчитывают продемонстрировать еще до конца текущего года, сообщил сегодня председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на сессии Общего собрания НАН, передает БЕЛТА.
Ученый напомнил, что знакомство с моделью «в первом приближении» состоялось еще в прошлом году. Сейчас специалисты активно работают «уже над полностью белорусским образцом электромобиля». Он дал понять, что новинка — «очень сложна для изготовления», поэтому приходится отрабатывать различные системы и варианты. Тем более, что, по словам руководителя НАН, ученые «планируют создание электромобиля не только одного типа». Конструкторы отрабатывают модели представительского и среднего класса, доступного для массового потребителя.
Уже сейчас белорусские ученые демонстрируют линейку национального электротранспорта — скутеры, велосипеды, мопеды. Даже «аккумулятор — тоже белорусского производства», — подчеркнул Владимир Гусаков.
Что касается серийного производства электромобилей, то это отдельный вопрос и ученый просил не торопить науку и инженерию. Правда, он не исключил, что конвейер может быть налажен на новом или уже действующем предприятии, например на «БЕЛДЖИ». «Это вопрос следующего порядка, нам надо сначала доказать эффективность и преимущества. Если наш электромобиль не будет уступать по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам, тогда будет ставиться вопрос о его производстве», — отметил Владимир Гусаков. Именно в этом состоит сегодня основная проблема: «добиться, чтобы он был конкурентным».
Перспективными задачами на 2018 год Владимир Гусаков назвал и создание новейших фармацевтических препаратов и «умных материалов» для различных отраслей машиностроения, строительства. Ученые также продолжат работу над новыми сортами растений и сельскохозяйственными машинами, которые должны быть конкурентоспособными на рынке.
"Академия наук работает в контексте мировой науки, и по всем направлениям мы ставим амбициозные задачи", — отметил председатель Президиума НАН. В работе сессии Общего собрания Национальной академии участвуют около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые. На сессии рассматриваются перспективы развития НАН Беларуси и научной сферы на 2018 год в контексте задач, поставленных Президентом на II Съезде ученых. Отмечалось, в частности, что объем экспорта товаров и услуг организаций НАН в 2017 году вырос практически на треть и составил $47,7 млн Дополнительно привлечены средства по грантам на общую сумму $2,2 млн
Российская Газета: последние новости
Беларусь и Россия утвердили облик нового космического спутника Ученые: Арктический мусор может убить четверть видов морских животных В Македонии нашли останки доисторического слона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»46
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Столтенберг анонсировал совещание по России140
Россиян оставят без торговых центров216
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии5
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение