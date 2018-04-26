Белорусский электромобиль могут презентовать до конца года

Экологически безопасный конкурент современному автопрому — белорусский электромобиль рассчитывают продемонстрировать еще до конца текущего года, сообщил сегодня председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на сессии Общего собрания НАН, передает БЕЛТА.

Ученый напомнил, что знакомство с моделью «в первом приближении» состоялось еще в прошлом году. Сейчас специалисты активно работают «уже над полностью белорусским образцом электромобиля». Он дал понять, что новинка — «очень сложна для изготовления», поэтому приходится отрабатывать различные системы и варианты. Тем более, что, по словам руководителя НАН, ученые «планируют создание электромобиля не только одного типа». Конструкторы отрабатывают модели представительского и среднего класса, доступного для массового потребителя.

Уже сейчас белорусские ученые демонстрируют линейку национального электротранспорта — скутеры, велосипеды, мопеды. Даже «аккумулятор — тоже белорусского производства», — подчеркнул Владимир Гусаков.

Что касается серийного производства электромобилей, то это отдельный вопрос и ученый просил не торопить науку и инженерию. Правда, он не исключил, что конвейер может быть налажен на новом или уже действующем предприятии, например на «БЕЛДЖИ». «Это вопрос следующего порядка, нам надо сначала доказать эффективность и преимущества. Если наш электромобиль не будет уступать по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам, тогда будет ставиться вопрос о его производстве», — отметил Владимир Гусаков. Именно в этом состоит сегодня основная проблема: «добиться, чтобы он был конкурентным».

Перспективными задачами на 2018 год Владимир Гусаков назвал и создание новейших фармацевтических препаратов и «умных материалов» для различных отраслей машиностроения, строительства. Ученые также продолжат работу над новыми сортами растений и сельскохозяйственными машинами, которые должны быть конкурентоспособными на рынке.