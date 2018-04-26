Самые популярные курортные острова могут стать необитаемыми через пару лет

Ученые огласили неутешительный прогноз: через несколько лет одни из самых популярных курортов могут опустеть, так как острова останутся без пресной воды. В число таких объектов вошли Мальдивы , Сейшельские острова и часть Гавайев.

Международная группа ученых проанализировала рост уровня воды, количество парникового газа и вероятность затопления островов, основываясь на последних климатических и погодных данных. Ученые исследовали территорию Маршалловых Островов, в состав которых входит 29 небольших коралловых островов.

Мы заметили, что там уже проявились признаки серьезных климатических изменений, которые могут погубить природу и жизнь на острове. Это касается не только этих территорий, но и других коралловых островов, заявили авторы исследования.

В новой работе ученые проанализировали и сопоставили графики уровня воды и динамики морских волн, а также изучили количество выбрасываемых парниковых газов в атмосферу. Сравнив все показатели, эксперты пришли к выводу: опасность угрожает большинству низко лежащих коралловых островов.

Самый большой риск у таких островов — это наводнения, которые уже с каждым годом происходят все чаще. ученые сделали прогноз, что такие катаклизмы будут со временем только увеличиваться, поэтому местным властям стоит задуматься о безопасности островов.

Помимо разрушения инфраструктуры острова, наводнения могут погубить и источники пресной воды — водоносные горизонты. Это природные слои осадочной горной породы, через которую могут просачиваться подземные воды.

Из-за наводнений в водоносный горизонт может попасть соленая вода, и такая смесь будет непригодной для питья и приготовления пищи. Дождь, конечно, может нейтрализовать небольшое количество соленой воды, но этого недостаточно, заключили исследователи.

Авторы исследования считают, что над проблемой разрушения островов стоит задуматься уже сейчас.