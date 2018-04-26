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Самые популярные курортные острова могут стать необитаемыми через пару лет
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Самые популярные курортные острова могут стать необитаемыми через пару лет 

Ридус 27 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученые огласили неутешительный прогноз: через несколько лет одни из самых популярных курортов могут опустеть, так как острова останутся без пресной воды. В число таких объектов вошли Мальдивы, Сейшельские острова и часть Гавайев.
Международная группа ученых проанализировала рост уровня воды, количество парникового газа и вероятность затопления островов, основываясь на последних климатических и погодных данных. Ученые исследовали территорию Маршалловых Островов, в состав которых входит 29 небольших коралловых островов.
Мы заметили, что там уже проявились признаки серьезных климатических изменений, которые могут погубить природу и жизнь на острове. Это касается не только этих территорий, но и других коралловых островов, заявили авторы исследования.
В новой работе ученые проанализировали и сопоставили графики уровня воды и динамики морских волн, а также изучили количество выбрасываемых парниковых газов в атмосферу. Сравнив все показатели, эксперты пришли к выводу: опасность угрожает большинству низко лежащих коралловых островов.
Самый большой риск у таких островов — это наводнения, которые уже с каждым годом происходят все чаще. ученые сделали прогноз, что такие катаклизмы будут со временем только увеличиваться, поэтому местным властям стоит задуматься о безопасности островов.
Помимо разрушения инфраструктуры острова, наводнения могут погубить и источники пресной воды — водоносные горизонты. Это природные слои осадочной горной породы, через которую могут просачиваться подземные воды.
Из-за наводнений в водоносный горизонт может попасть соленая вода, и такая смесь будет непригодной для питья и приготовления пищи. Дождь, конечно, может нейтрализовать небольшое количество соленой воды, но этого недостаточно, заключили исследователи.
Авторы исследования считают, что над проблемой разрушения островов стоит задуматься уже сейчас.
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