Мальдивы и Сейшелы могут стать необитаемыми к середине XXI века

Группа американских и европейских ученых пришла к выводу: через несколько десятков лет большая часть низко лежащих атоллов мира может стать необитаемой из-за изменений климата и недостатка пресной воды. В их числе — Мальдивы , Сейшельские острова и часть Гавайев. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи изучили климатические процессы, влияющие на территорию Маршалловых Островов. В состав этого небольшого государства в Микронезии входят 29 атоллов, и там уже заметны признаки климатических изменений. Ученые считают, что похожие процессы угрожают всем коралловым островам — без крова могут остаться сотни тысяч их жителей.

Более ранние исследования изменений климата атоллов основывались на оценках роста уровня воды, окружающей острова. По этим данным, резкие климатические изменения не угрожали атоллам в ближайшее столетие. Авторы новой работы сопоставили графики подъема уровня океана с оценками динамики морских волн, а также учли прогнозируемые объемы выброса парниковых газов. Сравнив все эти параметры, ученые заключили: опасность угрожает большинству низко лежащих коралловых островов.

Воздействие мощных волн на остров Рой-Намур, Маршалловы Острова / © Science Advances

По их прогнозам, основной источник риска — наводнения: с годами они будут происходить чаще и могут стать мощнее. Они нанесут вред инфраструктуре островов: зданиям, дорогам, транспорту. Наводнения угрожают и источникам пресной воды, водоносным горизонтам (аквиферам). Водоносный горизонт — один или несколько слоев осадочной горной породы, через которую могут просачиваться подземные воды. Воду выводят на поверхность с помощью скважин. Из-за наводнений в водоносный горизонт может попасть соленая вода, и такая смесь будет непригодной для питья и приготовления пищи. Дождь может нейтрализовать небольшое количество соленой воды, но, по оценкам исследователей, прогнозируемого уровня дождей окажется недостаточно.

Ученые считают, что результаты их работы помогут оценить опасность, угрожающую островам, и заранее спланировать защитные меры.