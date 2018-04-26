Беларусь и Россия утвердили облик нового космического спутника 

Облик абсолютно нового спутника Союзного государства сверхвысокого разрешения утвержден в белорусской столице во время визита делегации Роскосмоса, сообщил журналистам руководитель Национальной академии наук Владимир Гусаков на сессии Общего собрания НАН, передает БЕЛТА.
По словам ученого, на орбитальном аппарате «будет новейшая съемочная аппаратура, система передачи снимков на Землю», а его параметры в 3-4 раза будут качественней по сравнению с его предшественником, белорусским спутником БКА-1.
Отвечая на вопрос о дате запуска совместного проекта, Гусаков отметил, что она пока не определена, поскольку первый спутник успешно эксплуатируется и справляется со своими задачами. К тому же это и вопрос экономической целесообразности, добавил ученый. «Мы намечаем запуск к 2020 году, но это не значит, что он будет именно в это время, поскольку наш спутник летает, активно эксплуатируется, его технические характеристики абсолютно не снизились. Мы не торопимся с запуском нового, поскольку еще в эксплуатации действующий спутник, и это экономит нам средства», — пояснил Владимир Гусаков.