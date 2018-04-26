Беларусь и Россия утвердили облик нового космического спутника

Облик абсолютно нового спутника Союзного государства сверхвысокого разрешения утвержден в белорусской столице во время визита делегации Роскосмоса , сообщил журналистам руководитель Национальной академии наук Владимир Гусаков на сессии Общего собрания НАН, передает БЕЛТА.

По словам ученого, на орбитальном аппарате «будет новейшая съемочная аппаратура, система передачи снимков на Землю», а его параметры в 3-4 раза будут качественней по сравнению с его предшественником, белорусским спутником БКА-1.

Отвечая на вопрос о дате запуска совместного проекта, Гусаков отметил, что она пока не определена, поскольку первый спутник успешно эксплуатируется и справляется со своими задачами. К тому же это и вопрос экономической целесообразности, добавил ученый. «Мы намечаем запуск к 2020 году, но это не значит, что он будет именно в это время, поскольку наш спутник летает, активно эксплуатируется, его технические характеристики абсолютно не снизились. Мы не торопимся с запуском нового, поскольку еще в эксплуатации действующий спутник, и это экономит нам средства», — пояснил Владимир Гусаков.