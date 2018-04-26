Археологи нашли доказательства контакта древних людей и гигантских ленивцев

Около 15 тысяч лет назад на Земле обитали огромные ленивцы — растительноядные животные, массой в несколько тонн. Современные представители этого вида не отличаются большими габаритами: в длину ленивцы не превышают 60 см, а их масса — от 4 до 6 кг.

Как и несколько тысяч лет назад, ленивцы обитали на территориях Южной и Северной Америки, и считалось, что первые люди континента так и не встретились с гигантскими животными. Из-за изменения климата огромные особи вымерли, и им на смену пришли небольшие, привычные нам ленивцы.

Но новое исследование ученых из Национального парка Уайт-Сэндз доказывает обратное: древние люди не только видели гигантских ленивцев, но и охотились на них.

Еще в апреле 2017 года мы обнаружили более 100 окаменевших следов гигантских ленивцев и людей. Датировка показала, что оставлены они были 10−15 тысяч лет назад, причем одновременно, рассказал биолог из Национального парка Уайт-Сэндз Дэвид Бастос.

При подробном изучении следов, ученые обнаружили, что в некоторых местах человеческие следы пересекаются со следами животного, что указывает на их взаимодействие, возможно, охоту.

Палеонтологи считают, что следы принадлежат гигантским ленивцам, которые когда-то обитали на материке. Судя по размеру следов, ленивцы были высотой до 2,1 метра, и могли передвигаться на задних лапах. У животных были крупные серповидные когти, как и у современных ленивцев.

Ученые попытались реконструировать картину охоты, и предположили, что животное, отступая, поднялось на задние лапы, и пыталось защититься. Люди, возможно, кидали камни в ленивца, но вряд ли смогли его быстро повалить, предполагают ученые.

Эта находка указывает на то, что люди и гигантские ленивцы могли контактировать в конце последнего ледникового периода. Если ленивцы входили в постоянный рацион питания людей, то этот факт мог также повлиять на вымирание гигантского вида.

Но пока исследователи не уверены, относятся ли найденные следы именно к охоте. Возможно, ленивцы были для древних людей некой экзотикой, и им просто хотелось изучить новое животное.

Тем не менее, оставленные следы — первая зафиксированная сцена встречи наших далеких предков и гигантского ленивца.