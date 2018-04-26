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Ученый из Беркли создал волосы, подключенные к телефону
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Ученый из Беркли создал волосы, подключенные к телефону 

360tv.ru 53 минуты назад
Художник и исследователь Эрик Паулос из Калифорнийского университета в Беркли вместе со своими студентами создал уникальное изобретение для всех женщин ‐ интерактивные волосы. Новинка получила название Hair IO. Об этом сообщил сайт Boinboing.
Искусственные волосы связаны с телефоном. Поэтому пользователь может давать им задачи через мобильное приложение. Так, по одному «клику» они вдруг могут начать шевелиться.
Паулос назвал свое изобретение частью «космических вычислений». Ученый заметил, что новинка может заинтересовать артистов. Во время выступления на публике неожиданно могут задвигаться. Исследователь заметил, что продолжит усовершенствование HairIO и разработает новые устройства для работы с устройством.
Когда «интерактивные» волосы будут доступны для покупателей, пока непонятно.
Ученые из Йельского университета научились сохранять жизнь в мозгах свиней отдельно от тела. Для этого они использовали специальную замкнутая искусственную систему BrainEx. Исследователи провели эксперименты на нескольких десятках свиней. В большинстве случаев специалистам удалось реанимировать отделенный от тела свиной мозг и продержать его живым в течение 36 часов.
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