Книга с автографом Стивена Хокинга выставлена на аукцион в Англии за $28 тысяч

ЛОНДОН, 26 апреля. / ТАСС /. Книга с редким автографом английского физика-теоретика Стивена Хокинга (1942-2018) выставлена на онлайн-аукцион в Англии за £20 тыс. фунтов стерлингов ($28 тыс.). Об этом говорится в сообщении аукционеров Nate D Sanders.

По их данным, ученый сумел в последний раз расписаться в издании «Археология Индустриальной революции» в 1973 году перед тем, как заболел редкой формой паралича и стал перемещаться исключительно в инвалидной коляске.

Помимо автографа Хокинга в книге содержатся росписи и других ученых Института теоретической астрономии Кембриджского университета.

Ученый умер 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.

Основная область научных изысканий Хокинга — космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации (это явление получило название «излучение Хокинга»). Хокинг — автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке» и многих других.