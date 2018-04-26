Космический грузовик «Прогресс» затонул в Тихом океане

Обломки космического грузовика «Прогресс МС-07», отстыкованного от МКС 28 марта, упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) . Корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана.

После отстыковки от МКС «Прогресс» был задействован в эксперименте «Изгиб» — ученые исследовали траекторию грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.