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Космический грузовик «Прогресс» затонул в Тихом океане
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Космический грузовик «Прогресс» затонул в Тихом океане 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Капитал страны
Обломки космического грузовика «Прогресс МС-07», отстыкованного от МКС 28 марта, упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) . Корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана.
После отстыковки от МКС «Прогресс» был задействован в эксперименте «Изгиб» — ученые исследовали траекторию грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.
«Прогресс МС-07» был запущен на ракете «Союз-2.1а» 14 октября 2017 года с космодрома Байконур. К МКС корабль пристыковался 14 октября. Грузовик доставил необходимые экипажу МКС топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для космонавтов и астронавтов — около двух с половиной тонн грузов.
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