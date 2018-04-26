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Маск строит дракона-киборга
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Илон Маск строит дракона-киборга 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/Javier Rojas/Pi
Об этом он сообщил в Twitter
Американский миллиардер Илон Маск оставил на своей странице в Twitter сообщение, в котором он рассказал о новом проекте.
Он сообщил о намерении построить дракона-киборга. В комментариях к сообщению он добавил, что это «недостаточно освоенный рынок».
Напомним, что Маск задумал проект по покорению космоса SpaceX. Также он заявлял о планах создания новой межгалактической медиаимперии, которая получит название Thud.
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