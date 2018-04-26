Маск строит дракона-киборга

Об этом он сообщил в Twitter
Американский миллиардер Илон Маск оставил на своей странице в Twitter сообщение, в котором он рассказал о новом проекте.
Oh btw I’m building a cyborg dragon— Elon Musk (@elonmusk) 25 апреля 2018 г.
Он сообщил о намерении построить дракона-киборга. В комментариях к сообщению он добавил, что это «недостаточно освоенный рынок».
Напомним, что Маск задумал проект по покорению космоса SpaceX. Также он заявлял о планах создания новой межгалактической медиаимперии, которая получит название Thud.