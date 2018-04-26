Илон Маск строит дракона-киборга

Об этом он сообщил в Twitter

Oh btw I’m building a cyborg dragon— Elon Musk (@elonmusk) 25 апреля 2018 г. Американский миллиардер Илон Маск оставил на своей странице в Twitter сообщение, в котором он рассказал о новом проекте.

Он сообщил о намерении построить дракона-киборга. В комментариях к сообщению он добавил, что это «недостаточно освоенный рынок».