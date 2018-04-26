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Космический грузовик «Прогресс МС-07» ушел с орбиты
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Космический грузовик «Прогресс МС-07» ушел с орбиты 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Роскосмос
Представитель подмосковного центра управления полетами заявил, что космический грузовик "Прогресс МС-07" свели с орбиты, передает РИА "Новости".
"Прогресс МС-07" отстыковался от Международной космической станции (МКС) в марте для участия в научном эксперименте.
Сообщается, что в скором времени не сгоревшие фрагменты "Прогресса" упадут в несудоходные районы Тихого океана.
"Команда на выдачу тормозного импульса для сведения корабля с орбиты была выдана в расчетное время", — сказал представитель центра.
В 2017 году сообщалось, что с Байконура запустили космический грузовик "Прогресс МС-07". Позднее он пристыковался к МКС в автоматическом режиме.
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