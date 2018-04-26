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«Прогресс МС-07» затопили в Тихом океане
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«Прогресс МС-07» затопили в Тихом океане 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Несгоревшие фрагменты космического грузовика «Прогресс МС-07» упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) .
«Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана», — передает РИА «Новости» сообщение представителя ЦУП.
«Прогресс МС-07» отстыковали от МКС 28 марта, после чего он был задействован в эксперименте «Изгиб», в котором исследовалось движение грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.
Команда на выдачу тормозного импульса для сведения корабля с орбиты была дана 26 апреля в 7.07 мск.
Напомним, «Прогресс МС-07» был запущен на ракете «Союз-2.1а» 14 октября 2017 года с космодрома Байконур.
Грузовик доставил экипажу МКС топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для космонавтов и астронавтов — около двух с половиной тонн грузов.
В феврале ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-08» должна была стартовать с космодрома Байконур, однако запуск был отложен.
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