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Спутник Sentinel-3B вышел на расчетную орбиту
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Спутник Sentinel-3B вышел на расчетную орбиту 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Разгонный блок российской ракеты «Рококт» «Бриз-КМ» вывел европейский спутник мониторинга морей Sentinel-3B на расчетную орбиту. Трансляция ведется на сайте Европейского космического агентства.
На орбите спутник присоединился к спутнику Sentinel-3A, который был запущен 16 февраля 2016 года.
При помощи данных спутников возможно измерять морскую биопродуктивность, загрязнение океанов, изменение уровня моря и температуру на поверхности океанов для прогноза погоды. На суше спутники будут поддерживать аппараты серии Sentinel-2.
Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк стартовала ракета «Рокот» со спутником Sentinel-3B.
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