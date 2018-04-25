Спутник Sentinel-3B вышел на расчетную орбиту

Разгонный блок российской ракеты «Рококт» «Бриз-КМ» вывел европейский спутник мониторинга морей Sentinel-3B на расчетную орбиту. Трансляция ведется на сайте Европейского космического агентства

На орбите спутник присоединился к спутнику Sentinel-3A, который был запущен 16 февраля 2016 года.

При помощи данных спутников возможно измерять морскую биопродуктивность, загрязнение океанов, изменение уровня моря и температуру на поверхности океанов для прогноза погоды. На суше спутники будут поддерживать аппараты серии Sentinel-2.