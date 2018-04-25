С космодрома «Плесецк» стартовала ракета «Рокот» 

Ракета выведет на околоземную орбиту европейский спутник мониторинга морей Sentinel-3B.
Российская грузовая ракета «Рокот» стартовала с космодрома «Плесецк» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, сообщает РИА Новости.
Спутник выйдет на запланированную орбиту в 22:17 по московскому времени. Спутник Sentinel-3B вместе со своим собратом Sentinel-3A будут мониторить температуру на поверхности океанов для прогноза погоды, морскую биопродуктивность, загрязнение океанов и изменение уровня моря. Причем всю Землю приборы спутников смогут «осмотреть» за двое суток.
«Рокот» была разработана в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н, известной на Западе как SS-19 «Стилет».