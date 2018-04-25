С космодрома «Плесецк» стартовала ракета «Рокот»

Ракета выведет на околоземную орбиту европейский спутник мониторинга морей Sentinel-3B.

Российская грузовая ракета «Рокот» стартовала с космодрома «Плесецк» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, сообщает РИА Новости

Спутник выйдет на запланированную орбиту в 22:17 по московскому времени. Спутник Sentinel-3B вместе со своим собратом Sentinel-3A будут мониторить температуру на поверхности океанов для прогноза погоды, морскую биопродуктивность, загрязнение океанов и изменение уровня моря. Причем всю Землю приборы спутников смогут «осмотреть» за двое суток.