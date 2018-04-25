Американский грузовой корабль Dragon вернется на Землю с КВС 2 мая

Космический грузовик Dragon вернется на Землю с Международной космической станции (КВС) 2 мая с 2 тоннами результатов научных экспериментов, сообщило НАСА в среду.

Грузовой корабль, принадлежащий компании SpaceX , прибыл на орбитальную станцию в начале апреля, доставив провиант, предметы первой необходимости, материалы и оборудование для научной работы. Грузовик является сегодня единственным космическим кораблем, способным доставлять грузы со станции на Землю.

Отстыковка грузового корабля от американского модуля «Гармония» запланирована на 17.00 мск в среду, ее начнут специалисты на Земле с помощью механического манипулятора Canadarm2, после чего экипаж КВС «отпустит» корабль. Падение грузовика в Тихий океан ожидается в 23.00 мск.

Корабль привезет с орбиты около 2 тонн образцов научных экспериментов и исследований. В их числе, сообщает НАСА, образцы, которые должны быть доставлены в научную лабораторию в течение 48 часов после возвращения на Землю.