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В Арктике нашли угрозу для всего человечества
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В Арктике нашли угрозу для всего человечества 

News.ru 7 часов назад
Исследователи обнаружили рекордные показатели содержания пластика во льдах Арктики: на один кубический метр приходится до нескольких миллионов частиц.
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