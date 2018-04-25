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Американские ученые создали ГМО-коралл с целью защиты рифов от глобального потепления
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Американские ученые создали ГМО-коралл с целью защиты рифов от глобального потепления 

ТАСС 39 минут назад
Команда ученых Стэнфордского университета (США) впервые создала генетически модифицированный коралл, применив технологию редактирования геномов CRISPR-Cas9. Авторы исследования полагают, что образец позволит спасти коралловые рифы от гибели из-за климатических изменений, пишет The Independent.
Эксперимент с технологией CRISPR-Cas9 применительно к кораллам осложняется тем, что кораллы растут очень долго и размножаются один-два раза в год. Редактировать геном коралла возможно в короткий период во время оплодотворения и до формирования новых эмбрионов. Исследователям удалось зафиксировать этот момент и провести модификацию трех фундаментальных генов.
Ученые рассчитывают, что в будущем они смогут выявить гены, отвечающие за выживание кораллов. Особенно исследователей интересуют развитие у кораллов способности адаптироваться к повышенным температурам, из-за которых разрушается пигмент кораллов. В 2016 году теплые потоки воды уничтожили треть кораллов Большого Барьерного рифа, спровоцировав обесцвечивание полипов.
"Мы надеемся, что будущие эксперименты с использованием технологии CRISPR-Cas9 помогут лучше понять основы биологии кораллов. Знания мы затем сможем применить для прогнозирования и, возможно, предотвращения того, что произойдет с кораллами в будущем из-за изменения климата", — пояснил ведущий автор исследования, генетик Филипп Клев.
Ученые также рассматривают возможность создать виды, способные переносить более высокие температуры. Однако исследователи подчеркнули, что вырастить кораллы, полностью устойчивые к повышению температуры, получится не скоро. Открывшиеся возможности воздействия на гены кораллов позволят также выяснить, есть ли возможность естественным образом адаптировать полипы к изменению климата.
Не участвующий в эксперименте профессор Йорг Виденманн из Саутгемптонского университета подчеркнул, что, несмотря на прорывное значение инструмента редактирования генов, нельзя забывать об истоках угроз для существования кораллов.
"Нам нужно сосредоточиться на сохранении среды обитания коралловых рифов. Это должно быть сделано через сокращение выбросов парниковых газов, замедление процесса потепления и заботу о рифах в местных масштабах", — говорит профессор.
Материал предоставлен проектом "+1".
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