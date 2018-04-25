Компьютер сможет оценить ущерб от стихийных бедствий

Отечественные учёные научили искусственный интеллект оценивать ущерб от различных стихийных бедствий. Это поможет властям оптимизировать процесс, сообщает «Русская планета».

Исследователям удалось разработать алгоритм, который основан на принципах электронного «зрения» и «обучения». Машина сможет отличать пострадавшие от урагана здания от неразрушенных объектов. Разработка будет востребована не только властями и спасателями, но и страховыми компаниями, отмечают учёные.

На территории нашей страны разработка пригодится в первую очередь для оценки последствий от пожаров, которые нередко бушуют в регионах весной. Кроме того, компьютер сможет распознать ущерб от паводков.