Российские учёные придумали, как снизить утомляемость рабочих

Снизить утомляемость рабочих и сотрудников офисов поможет экзоскелет. Такую разработку представили отечественные учёные, сообщает «Русская планета».

Устройство подойдёт для людей различных профессий — строителей, офисных менеджеров и даже рыбаков. Аппарат помогает снизить нагрузку на скелет человека: он фиксирует позвоночник и ноги в удобном положении, благодаря чему организм не испытывает дополнительных нагрузок, а кости человека не «затекают».

Сейчас у экспертов есть только модель устройства — на данный момент исследователи определяют, какой материал больше всего подойдёт для заявленных целей.