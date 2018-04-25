Ещё
Российские учёные придумали, как снизить утомляемость рабочих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские учёные придумали, как снизить утомляемость рабочих 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Снизить утомляемость рабочих и сотрудников офисов поможет экзоскелет. Такую разработку представили отечественные учёные, сообщает «Русская планета».
Устройство подойдёт для людей различных профессий — строителей, офисных менеджеров и даже рыбаков. Аппарат помогает снизить нагрузку на скелет человека: он фиксирует позвоночник и ноги в удобном положении, благодаря чему организм не испытывает дополнительных нагрузок, а кости человека не «затекают».
Сейчас у экспертов есть только модель устройства — на данный момент исследователи определяют, какой материал больше всего подойдёт для заявленных целей.
Парламентская газета: последние новости
Самарские химики открыли три новых соединения Учёные разработали искусственную кожу, работающую от моргания глаз Компьютер сможет оценить ущерб от стихийных бедствий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции241
Афганцы перекрыли центр Киева177
МИД обратился к россиянам31
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью159
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ63
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение