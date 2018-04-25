В Македонии нашли останки доисторического слона

В центральной части Македонии обнаружены ископаемые останки доисторического слона возрастом около восьми миллионов лет. Об этом сообщает The Associated Press.

Гигантские кости были обнаружены случайно при проведении полевых работ. На место находки были вызваны палеонтологи. Раскопки провела совместная миссия ученых из Музея естественных наук Македонии и Музея естественной истории Софии ( Болгария ).

В результаты были обнаружены останки гигантского животного, обитавшего в этих местах около восьми миллионов лет назад. Его видовую принадлежность еще предстоит установить. По мнению ученых, кости принадлежат одному из предков современных слонов.

Предварительный анализ показал, что доисторическое животное весило около 10 тонн. На момент смерти ему было примерно 50 лет.