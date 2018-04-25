СМИ: финны запустят в космос спутник с гиперспектральной камерой

ХЕЛЬСИНКИ , 25 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова /. Финны из компании Reactor Space Lab в 2018 году запустят в космос спутник Hello World, оснащенный гиперспектральной камерой.

Об этом сообщила газета Hufvudstadsbladet.

Камера необычна тем, что позволяет проводить съемку в инфракрасной части электромагнитного спектра. Ее возможности шире, чем у других камер, поскольку она из-за своих особенностей позволяет увидеть вещи, которые нельзя обнаружить невооруженным глазом. «С помощью этой камеры можно фотографировать все что угодно, она будет идентифицировать разные материалы и изменения в них», — пояснил директор Reactor Space Lab Туомас Тикка.

По его словам, такие свойства могут быть использованы для наблюдения за изменениями, происходящими в лесном покрове, за ростом водорослей, урожаем.

"Спутник ждет старта уже пару месяцев", — говорит Тикка. Запуск должен произойти в июле с помощью индийской ракеты-носителя. В дальнейшем компания планирует вывести на орбиту целую спутниковую систему. Она также думает о создании спутника для исследования астероидов.

Впервые Финляндия начала запускать спутники в космос в 2017 году. Эти наноспутники были построены студентами и молодыми учеными из Университета Аалто. Сейчас на орбите находится «Аалто-1», весной прошлого года был также запущен «Аалто-2», связь с которым позже была потеряна.

Также в июле, по данным издания, в космос, вероятно, отправится спутник «Суоми-100», названный так в честь векового юбилея страны. Помимо сбора научной информации, аппарат будет делать из космоса фотографии всей планеты.