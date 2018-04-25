Волгоградский ученый стал «Профессором года»

Доктор физико-математических наук, сотрудник кафедры теоретической физики и волновых процессов ВолГУ Анатолий Иванов стал лауреатом премии «Профессор года» Российского профессорского собрания.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, премия присуждается за выдающиеся научные результаты в области образования и науки.

Отметим, Анатолий Иванов первым разработал модель, которая объясняет, почему и когда происходит нарушение симметрии молекул. Теперь она принята во всем научном мире и названа в его честь. Возглавляемый им коллектив является мировым лидером в области теории сверхбыстрых фотохимических процессов.

В 2016 году Иванов получил грант Российского научного фонда на «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».