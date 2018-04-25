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Волгоградский ученый стал «Профессором года»
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Волгоградский ученый стал «Профессором года» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Доктор физико-математических наук, сотрудник кафедры теоретической физики и волновых процессов ВолГУ Анатолий Иванов стал лауреатом премии «Профессор года» Российского профессорского собрания.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, премия присуждается за выдающиеся научные результаты в области образования и науки.
Отметим, Анатолий Иванов первым разработал модель, которая объясняет, почему и когда происходит нарушение симметрии молекул. Теперь она принята во всем научном мире и названа в его честь. Возглавляемый им коллектив является мировым лидером в области теории сверхбыстрых фотохимических процессов.
В 2016 году Иванов получил грант Российского научного фонда на «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».
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