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Ученые: Арктический мусор может убить четверть видов морских животных
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Ученые: Арктический мусор может убить четверть видов морских животных 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Немецкие ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера заявили об увеличении микрочастиц пластика до нескольких миллионов на один кубометр льда — это в тысячу раз больше того, что показали прежние измерения в 2014 году.
Как пояснили ученые, объем пластика в Арктике удалось оценить с помощью Фурье-спектроскопии. Таким образом специалисты впервые составили «карту» концентрации пластиковых микрочастиц в Арктике, передает Nature Communications.
Исследователи выяснили, что концентрация пластиковых микрочастиц в разных участках составляет от 1 до 12 миллионов штук на кубический метр, что в целом представляет собой значительных размеров «хранилище» для пластика, который вместе с таянием льда станет мощным источником загрязнения океана.
Особая угроза связана с тем, что опасный природный загрязнитель может встраиваться в пищевые цепи морских экосистем. Так, около 25% морских животных и растений могут исчезнуть из-за отходов.
Кстати
Ранее специалисты из Университета Портсмута (Великобритания) обнаружили вещество, способное разлагать пластик за несколько дней. В перспективе этот процесс можно ускорить в 100 раз.
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