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Китай планирует запустить ряд новых научно-исследовательских спутников примерно в  2020 году
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Китай планирует запустить ряд новых научно-исследовательских спутников примерно в  2020 году 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Харбин, 25 апреля /Синьхуа/ — Китай запустит ряд новых научно-исследовательских спутников примерно в 2020 году в рамках национальной программы космической науки, заявил глава Национального центра космической науки при Академии наук Китая Ван Чи.
По его словам, эти спутники включают китайско-европейский совместный проект под названием SMILE /Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer/, который предназначен для изучения взаимодействия между солнечным ветром и магнитосферой Земли.
SMILE также дает ученым возможность углубить исследования магнитосферных суббурь для познания влияния солнечной активности на окружающую среду Земли и космическую погоду, отметил он.
Зонд «Эйнштейн» — еще один из указанных спутников. Он разработан для обнаружения как небесных тел, на которых возникает рентгеновское излучение во время резких изменений, так и черных дыр, где формируется высокоэнергетическое излучение.
В список новых научно-исследовательских спутников вошли также проекты ASO-S /Advanced Space-borne Solar Observatory/ и GECAM /Gravitational Wave Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor/. В частности проект ASO-S /передовая солнечная обсерватория космического базирования/ поможет исследователям глубже понять взаимосвязь между магнитными полями, вспышками и выбросами корональной массы, и проект GECAM /панорамный телескоп для наблюдения электромагнитных аналогов гравитационных волн/ нацелен на поиск электромагнитных сигналов, связанных с гравитационными волнами.
Спутник WCOM /Water Cycle Observation Mission/ станет первым в мире космическим аппаратом, который путем синхронного и быстрого измерения влажности почвы, солености океана, испарения с поверхности океана и других показателей поможет ученым лучше понять процесс круговорота воды на Земле.
Проект спутниковой группировки под названием MIT /Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere Coupling Exploration/ будет реализован для исследования происхождения восходящего потока ионов и механизма их ускорения, а также для выявления ключевого механизма взаимодействия магнитосферы, ионосферы и термосферы.
"Китай также планирует как можно скорее создать национальную лабораторию космических исследований, а также добиться существенного прорыва в космической области к 2030 году", — добавил Ван Чи. -0-
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