Учёные МГУ нашли семена культурных растений в захоронениях древних кочевников

Учёные обследовали захоронения (курганы и катакомбы — подземные погребальные сооружения, в честь которых катакомбная культура получила своё название) вдоль реки Восточный Маныч, протекающей по территории Ставропольского края и Калмыкии. В середине III тысячелетия до нашей эры, когда были сделаны захоронения, в этом регионе жили кочевники-скотоводы, перемещавшиеся между предгорьями Кавказа и долинами Волги и Дона. На дне курганов, на стенках посуды и ритуальных сосудов учёные находили обугленные остатки диких растений, например, амаранта и воробейника. Выращиванием культурных растений местные народы не занимались до конца бронзового века.

Авторы работы исследовали остатки растений на стенках глиняных сосудов в захоронениях катакомбной культуры. Такие остатки накапливались со временем — их слой достигает нескольких миллиметров в толщину. В остатках учёные находят как крупные предметы (кости рыб и животных, семена растений), так и мелкие частицы (пыльцу растений, насекомых, нити коллагена).

Задачей исследования было определить, какие дикие и культурные растения местные жители того времени использовали в пищу или в ритуальных целях. Для этого учёные использовали радиоуглеродный и фитолитный анализ. Радиоуглеродный анализ позволяет по соотношению различных изотопов углерода в образцах определить их возраст. Используя фитолитный анализ, можно определить, какие растения встречались в этом районе тысячи лет назад. Для этого учёные исследуют фитолиты — частицы кремния, которые накапливаются в растениях и сохраняются намного дольше, чем другие части растений.

"В статье представлен результат анализа обугленной пищи на внутренней части сосудов из могил Восточного Маныча и Западно-Манычской катакомбной археологической культуры (2500-2350 гг. до н.э.). Получены результаты анализа фитолитного состава и пыльцы диких степных растений и фитолитов одомашненных злаковых растений, определённых как ячмень по результатам фитолитного анализа. Прямое радиоуглеродное датирование одного из образцов показало, что ячменные колоски и стебли использовались в погребальных обрядах местными степными сообществами", — рассказал один из авторов работы, профессор факультета почвоведения МГУ Анатолий Бобров.

Практически все растительные остатки удалось распознать по пыльце или фитолитам. На стенках сосудов нашли следы растений семейства астровые, а также полыни, хвойника и других растений, характерных для этих мест. В двух сосудах учёные обнаружили остатки окультуренных растений, родственных современным просу, пшенице и ячменю. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст этих отложений на посуде соответствует возрасту останков людей в захоронениях либо немного превышает его (расхождение можно объяснить тем, что растения готовили, а такая обработка «старит» образцы).

Результаты исследования показали, что большая часть растений, входивших в рацион людей катакомбной культуры, не была окультурена. Исключение составляет ячмень. На Кавказе его начали выращивать в конце VI — начале V тысячелетия до н.э., и его следы находили в более южных захоронениях, в степях же он появился около 2500 лет до н.э.

Авторы работы считают, что доказательств того, что найденный в захоронениях ячмень был выращен в том же регионе, нет. Скорее всего, он был получен в результате обмена с населением предгорий Кавказа. Эту версию подтверждают и полученные ранее результаты изотопного анализа останков людей и животных: судя по соотношению в них изотопов стронция, углерода и азота, кочевники катакомбной культуры могли заходить достаточно далеко в горы. Проверить это предположение можно будет после того, как появятся более точные датировки растений из разных захоронений Юга России и Кавказа.